“Assolto! Anche questo è stato uno dei martirii che ho dovuto affrontare”. Così l’ex presidente della Regione siciliana Rosario CROCETTA commenta sul suo profilo Facebook l’assoluzione, decisa dal gup di Catania, dall’accusa di abuso di ufficio. “Era l’estate 2016 – scrive l’ex governatore – La Sicilia era invasa dai rifiuti. Ho rinunciato alle mie ferie e mi sono messo a lavorare giorno e notte per togliere i rifiuti dalle strade. Riuscimmo a levare i rifiuti, ma mi trovai indagato a Catania per un’ordinanza. In questi anni non ho mai smesso di credere nella giustizia e ieri con la mia assoluzione ne ho avuto conferma”. L’inchiesta è quella che riguardava l’ordinanza che fu emessa nel 2016 dall’allora governatore della Sicilia per la proroga della discarica Cisma Ambiente di Melilli, in provincia di Siracusa. Il pubblico ministero aveva chiesto due anni per CROCETTA, ma secondo il giudice Giovanni Cariola, che ha accolto la difesa degli avvocati Vincenzo Lo Re e Floriana Cucuzza, “il fatto non costituisce reato”. CROCETTA aveva chiesto il rito abbreviato.