CAMPOFRANCO. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del palazzo municipale consistenti nel rifacimento della copertura e in altri interventi di minore entità finalizzati al recupero della struttura ove necessita per una serena vivibilità al suo interno soprattutto per gli uffici ubicati al primo piano della ex scuola elementare. Il rifacimento del tetto si rende ormai non più rinviabile considerato che, a seguito delle precipitazioni piovose di una certa consistenza, gli uffici vengono interessati da infiltrazioni che rendono difficoltoso lo svolgimento del lavoro dei dipendenti. In questo caso l’obiettivo è rimuovere i pericoli che le infiltrazioni di acqua potrebbero arrecare all’intera struttura. I lavori ricadono all’interno di un finanziamento nazionale destinato a tutti i piccoli comuni al di sotto dei 5 mila abitanti. Il tutto, come ha spiegato il sindaco, su precisa volontà dell’amministrazione comunale che ha approvato in giunta l’intero progetto in sinergia con il responsabile dell’area tecnico ambientale guidata dall’ing. Salvatore Di Giuseppe.