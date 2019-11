Al termine del corso di formazione presso l’Accademia della Guardia di Finanza, dove hanno frequentato dal mese di settembre 2018, il 16° Corso “Pavia 45 II” sono giunti al

Provinciale di Enna: il – Sottotenente Carlo Donnini -, proveniente dal I Gruppo Roma ed

il – Sottotenente Pierluigi Licchetta – proveniente dal Comando Generale Roma.

I due qualificati ufficiali sono stati destinati dal Comando Generale del Corpo, alla Tenenza di Nicosia ed alla Sezione Tutela Finanza Pubblica del Nucleo Polizia EconomicaFinanziaria, in sostituzione, rispettivamente del Capitano Cesare DI GIOVANNI trasferito al Comando della Compagnia di Padova e del Magg. Antonino Licciardello, in quiescenza per anzianità.

Il Comandante Provinciale, Colonnello t.ISSMI Giuseppe Licari, ringraziando per il

pregevole apporto operativo fornito gli ufficiali cedenti il comando, ha ricevuto i neo

sottotenenti, formulando l’augurio di buon lavoro negli importanti ed impegnativi nuovi

incarichi, auspicando ogni massima soddisfazione professionale e personale.