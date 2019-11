Nelle ore pomeridiane di ieri, l’ambulanza della Croce Bianca, si è fermata davanti ad un palazzo condominiale di Albenga, e sono arrivati persino i Vigili del Fuoco per entrare nell’appartamento indicato dai vicini di casa, pronti a forzare la serratura, mentre la pioggia pomeridiana stava flagellando la città. Era stato chiesto di soccorrere un anziano, il cui figliolo residente a Milano, si era preoccupato perché non gli aveva risposto a telefono, dopo avere appreso nella mattinata che si sentiva poco bene. Qualcuno del condominio ha cercato immediatamente di rintracciarlo e, dopo qualche telefonata, il caso è stato risolto. Il pensionato si era allontanato da casa per recarsi ad un centro commerciale a fare la spesa. Evidentemente è seguita la telefonata al figliolo per tranquillizzarlo. A raccontarci l’episodio, conclusosi a lieto fine, è stato il villalbese signor Michele Lazzaro (nella foto), che da sessant’anni risiede ad Albenga.