CALTANISSETTA – La storia continua, domenica 10 novembre si svolgerà la 25ma edizione dell’Enduro del Vallone che in un quarto di secolo ha fatto conoscere il territorio del nisseno a migliaia di enduristi provenienti da tutta la Sicilia, è stato punto di riferimento degli enduristi siciliani ed ha visto la partecipazione di varie generazioni di appassionati che hanno tramandato la passione da padre in figlio.

Quest’anno si ritorna con la partenza allo storico ristorante “Le Fontanelle” dove verrà consumato anche il pranzo, l’iscrizione avverrà dalle 8 alle 9 dove sarà possibile consumare la colazione, quindi si partirà per il giro di Enduro.

Il percorso si sviluppa per 100 Km per coloro che non percorreranno i tratti Hard e per 110 per coloro che li percorreranno, attraversando le colline nissene tra boschi, mulattiere, stradine in terra, tratti di pietraia e sentieri di montagna.

Il ristoro e rifornimento dopo circa 55 Km è previsto nel comune di Marianopoli da cui si ritornerà al luogo di partenza per il pranzo.