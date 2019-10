Siciliacque si comunica che a partire dalle ore 08:00 del 30/10/2019 sarà interrotto l’approvvigionamento del serbatoio San Giuliano e della frazione Santa Barbara di CL dal sistema acquedottistico Ancipa-Blufi per eseguire alcuni interventi di manutenzione urgente consistenti in: rifacimento integrale del sistema di sfiato DN150 PN40 nei pressi del ponte tubo di c.da Sabucina in territorio di CL; rifacimento integrale del sistema di sfiato DN 150 PN 64 in c.da Borgo Cascino in territorio di Enna; riparazione condotta lungo la bretella Ancipa-Blufi in c.da Santa Barbara in territorio di Enna.

In considerazione dei tempi necessari per l’esecuzione dei lavori ed per le attività di riempimento e lavaggio, si prevede di potere ripristinare le regolari forniture entro le ore 13: 00 del 31/10/2019.