CALTANISSETTA – Circolava alla guida di un ciclomotore senza patente e senza casco. Sorvegliato speciale arrestato dai Carabinieri. E’ accaduto a Gela (Caltanissetta) dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Gela, nel corso dei consueti servizi preventivi di controllo del territorio, concentrati in particolare nelle ore notturne, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un pregiudicato del posto, C.S. di 25 anni già sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. Il giovane era stato notato sfrecciare, per le vie del centro, assieme ad un passeggero a bordo di un Piaggio Liberty senza fare utilizzo dei caschi protettivi. I militari dell’Arma, nell’immediatezza, si sono posti all’inseguimento del mezzo riuscendo a prenderne la targa prima che i due giovani facessero perdere le loro tracce per le vie cittadine. Tanto è bastato per individuare il proprietario del mezzo, identificato poi nel padre del trasgressore alla guida, recandosi direttamente al loro domicilio. Giunti sul posto i Carabinieri verificavano quindi che il giovane, visto poco prima, non solo guidasse senza casco e fosse privo di patente perché mai conseguita ma si trovasse anche sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S., fuori di casa in violazione dei limiti temporali consentiti, fatto per il quale è scattato così l’arresto in flagranza. Accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato posto ai domiciliari a disposizione della Procura di Gela che coordina le indagini in attesa di giudizio.