Domenica 27 ottobre dalle 9 si accenderanno i motori per la gara organizzata da Automobile Club Palermo e Targa Racing Club valida per il campionato Siciliano Salita. Prima due manche di ricognizione ed a seguire le due salite di gara sulla SS120.

Comincia il week end della 4^ Floriopoli – Cerda, gara valida per il Campionato Siciliano Velocità in Salita Auto Storiche. Sabato 26 ottobre, dopo l’insediamento del Colleggio di Gara, via alle operazioni preliminari in corso a Floriopoli, monumento indiscusso della Targa Florio, con le Verifiche Sportive dalle ore 15 alle ore 18 e le Verifiche Tecniche dalle 15:30 alle 18:30.

Grande lavoro per la macchina organizzativa dell’Automobile Club Palermo, egregiamente affiancato dalla Targa Racing Club, determinante per tenere in perfetta sicurezza i sette gloriosi chilometri iniziale della SS120 che dividono le Tribune di Cerda dall’abitato del centro urbano palermitano. Efficace supporto garantito dalla Delegazione Aci Sport Sicilia, sempre al fianco degli organizzatori.

Domenica 27 ottobre, via al rombo dei motori dalle ore 9:00, quando il Direttore di Gara Michele Vecchio darà il via alle due manche di Prove seguite dalle due manche di Gara. Alla fine delle ricognizioni, come predisposto dalla Prefettura, il percorso verrà aperto al traffico ordinario per un’ora. Fra i partenti presenti i migliori interpreti delle Auto Storiche, dove su tutti figurano Natale Mannino e Matteo Adragna, reduci da una stagione nell’Italiano Salita Auto Storiche, il noto preparatore Domenico Guagliardo, il palermitano Claudio La Franca, senza dimenticare Ciro Barbaccia sulla performante Osella Pa 6 e Totò Riolo, idolo di casa, in veste di pilota ed organizzatore.