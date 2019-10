Il mazarese Girolamo Ingardia, su Ghipard Suzuki, che gareggiava in gruppo E2 SS Formule, vince la terza edizione dello slalom Monte Bonifato- Città di Alcamo. Al secondo posto il pacecoto Michele Poma su Radical Sr4. Sull’ultimo gradino del podio sale il saccense Antonino di Matteo su Gloria C8 Suzuki. In quarta posizione il marsalese Claudio Bologna su Gloria C8 Suzuki (138.72) quindi a seguire il mazarese Giuseppe Giametta, Predator’s Suzuki ( 139.01), il custonacese Vincenzo Pellegrino su Radical SR4 (139.03), l’alcamese Dino Blunda suy Speed RM8 (140,95). All’ottavo posto e, primo del Gruppo E2 Silhouette, Antonino Bucceri su Fiat 500 Suzuki(144.61), nono Antonio Cannatella su Fiat 126 Kawasaki ( 154.13) e decimo, primo del gruppo E1 Italia, Francesco Castello su Fiat 500 Sporting (154.029). Per quanto riguarda gli altri vincitori di gruppo, Vincenzo Fazio (155.82) su Renault 5 Turbo ha vinto lo Speciale slalom, Emanuele Campo (156.39) su Fiat 126 il Prototipi Slalom, Salvatore Burgio (156.79) su Peugeot 106 R il gruppo A, Massimo Simonte (168.74) su Peugeot 106 R il Gruppo N, Salvatore Giacalone (170.11) il gruppo Racing Start, Mauro D’Angelo (171.04), su Citroen Saxo il Racing Start Plus, Andrea Maranzano ( 178.07) il gruppo Bicilindriche. Infine nelle autostoriche, affermazione di Francesco Ospedale (172.00) su Opel Kadett Gsi mentre le attività di base sono state appannaggio di Salvatore Tinervia (167.06) su Citroen Saxo.

La gara, organizzata dal Promoter Kinisia, chiude la stagione dello slalom in provincia di Trapani. “Si tratta di un bell’evento automobilistico, voluto da un gruppo di piloti alcamesi che ci mettono il cuore e la passione. Ringrazio anche il Comune di Alcamo per il patrocinio e la collaborazione dimostrata in tutte le fasi organizzative dell’evento. La gara è stata dedicata al nostro Alberto Ventura, ufficiale di gara e sostenitore di questo slalom, deceduto quest’anno in un incidente stradale. E’ stato assegnato il primo Trofeo Memorial “Alberto Ventura” al migliore pilota alcamese Dino Blunda” – così dichiara Giuseppe Licata, presidente del Promoter Kinisia.