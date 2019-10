MUSSOMELI – Una dettagliata analisi documentale sulla situazione attuale dei finanziamenti previsti per Mussomeli è riportata sul social dal dott. Franco Amico, a conclusione della quale così lo stesso si esprime: “Spero col cuore, sinceramente, di aver interpretato male le suddette carte e che le mie conclusioni siano sbagliate. Purtroppo però la ragione mi dice che le conclusioni di cui sopra, allo stato degli atti ufficiali, sono, ahinoi, corrette: i soldi per la Mussomeli-Caltanissetta, Fondovalle, consolidamento costone roccioso Castello, sono stati destinati altrove”.

E’ questo il post, nella sua interezza, del dott.Franco Amico.

“Finanziamenti Mussomeli-Caltanissetta; Fondovalle; costone roccioso: PERSI? ANCORA DISPONIBILI?

Come cittadino di Mussomeli ho seguito con molta attenzione e, soprattutto apprensione, le notizie di questi giorni circa la rimodulazione del Patto per il Sud (governo Renzi) che stanziava per la regione Sicilia ben 591,5 mln di euro e tra questi 5 mln per la Fondovalle, 14 mln per la Mussomeli-Caltanissetta e 2 mln per il consolidamento del costone roccioso del Castello. Quasi 21 mln di euro per interventi indispensabili per il nostro territorio.

Cosa è successo? Ho letto articoli di giornale, post su facebook, ascoltato interviste web…. Tutti dicono la loro verità e lanciano accuse reciproche; nessuno mi ha esposto chiaramente i fatti: stampa locale (tutta) in primis che si è limitata a fare solo da cassa di risonanza alle accuse dei vari interlocutori (a volte limitandosi ad assurgere a mero ufficio stampa dell’uno o dell’altro esponente politico). E ho deciso di documentarmi; ho cercato i documenti in questione e li ho letti.

FATTO: in data 08/08/2019 la Giunta Regionale ha approvato la rimodulazione del c.d. Patto per il Sud.

Si tratta della delibera n. 283 dell’08/08/2019; è liberamente scaricabile da qui:

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ (basta scrivere 283 nel campo “numero”; cliccare e si apre una pagina da cui scaricare il tutto: delibera vera e propria e, soprattutto, allegato)

La situazione del Patto per il SUD, PRIMA, della rimodulazione, era questa:

Ambito 1 erosione costiera 100,8 mln di €

Ambito 2 Messa in sicurezza infrastrutture 122 mln di €

Ambito 3 Rischio alluvioni 112 mln di €

Ambito 4 rischio frane 242 mln di €

ambito 5 Rafforzamento cap. istit. 11,2

TOTALE 596,5 mln di €

Tra queste somme, come ho accennato sopra, c’erano, tra gli altri i progetti per Mussomeli

Mussomeli Caltanissetta 13,8 mln di €

cordovese Fondovalle 5 mln di €

Consolidamento costone roccioso Castello 2 mln di €

Per capirci, il progetto “Mussomeli-Caltanissetta”,€ 13.800.000,00, rientra nei € 121.895.310,55 mln dell’ambito 2 (Messa in sicurezza infrastrutture). Idem il progetto “Cordovese”. Il progetto “Castello” rientra nell’ambito 4 (rischio frane)

Per diversi motivi, la Regione Sicilia ha avuto la necessità di rideterminazione del patto e degli investimenti.

Le motivazioni essenzialmente sono TRE.

PRIMA MOTIVAZIONE: di ordine tecnico contabile (necessità di scivolare in avanti gli impegni);

SECONDA MOTIVAZIONE: di opportunità politica; si è ritenuto di reinvestire le somme sui progetti immediatamente cantierabili; cito testualmente dalla “proposta del Commissario di governo contro il dissesto” (allegato alla delibera), e dalla stessa delibera di giunta che integralmente accetta la proposta: “preso atto che tali azioni …. determinano costantemente la necessità di ridefinire gli importi degli interventi anche, e soprattutto, in relazione alla cantierabilità delle opere, che rappresenta uno dei presupposti della scelta degli interventi da finanziare con il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”

TERZA MOTIVAZIONE: necessità della regione di reperire fondi per finanziare i progetti di cui al PO FESR 2014/20 Asse 5 Azione 5.1.1 “Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” (N.B. investimenti che, pur avendo medesime finalità, NON SONO quelli del Patto per il SUD). (si legge testualmente nelle premesse che “con DDG 478 14/06/19 DG dipartimento Ambiente ha approvato la graduatoria provvisoria PO FESR asse 5 az 5.1.1”; che “dalla disamina del suddetto DDG risulta che il fabbisogno necessario … è superiore rispetto alle somme stanziate nel PO FESR asse 5 etc”) – in sostanza si è usata la motivazione della non cantierabilità per escludere alcuni progetti e utilizzare le somme per finanziarne altri.

In seguito alla rimodulazione, succede quanto segue: il Patto passa da 596 mln a 331 mln (vedasi allegato 1) (alla fine dell’allegato 1 ci sono i totali)

Solo alla voce “Messa in sicurezza e infrastrutture” si passa da 121 mln a 61 mln (ricordo che in questa voce RIENTRANO due dei progetti per Mussomeli);

dopo la rimodulazione gli investimenti per Mussomeli sono i seguenti:

(Cordovese Fondovalle si passa da 5 mln a 354 mila;

Mussomlei Caltanissetta da 13,8 mln a 936 mila;

Consolidamento costone roccioso: da 1,997 mln a 196 mila;

in sintesi da 21 mln a poco meno di 1,5 mln.

Per intenderci per i progetti di Mussomeli rimangono solo i soldi per la progettazione esecutiva

DOMANDA: che fine farà la differenza di tutte le rimodulazioni?

(ricordo che il totale era 596 e ora 331; 596 -331 = 265 )?

La risposta è nei documenti: una parte di questa differenza, cioè 89 mln, è SIN D’ORA destinata a nuovi progetti (quelli elencati nell’allegato 2 che infatti si intitola “Finanziamento nuovi interventi”).

La rimanente parte (265-89 = 176), per l’esattezza la cifra di € 174.142.400,41, viene definita “Economia da rimodulare”.

Se ci si fermasse qui sembrerebbe quindi, che, è vero che al momento c’è la rimodulazione del Patto, ma con le “economie da rimodulare” rifinanzierebbero i nostri progetti, appena i progetti saranno esecutivi.

Purtroppo non è così. Leggendo la delibera di giunta si osserva quanto segue: viene approvato intanto il “Nuovo allegato B del Patto per il sud” dove i 3 progetti per il nostro territorio rimangono inseriti con gli importi rideterminati (1,5 mln contro gli originari 21 mln);

circa le economie, si legge testualmente che nel nuovo allegato B del Patto per il SUD “sono ricomprese le restanti economie pari ad € 174.142.400,21 che potranno essere programmate, con successiva deliberazione della Giunta, solo a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva e della valutazione dei livelli di cantierabilità degli interventi ammessi sul PO FESR 2014/2020 – ASSE 5 – Azione 5.1.1 “interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territorio esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”

Invito a vedere le ultime 4 righe dell’allegato 4 (“nuovo allegato B Patto per il SUD”). Cioè i 174 mln di economie andranno a finanziare i progetti di cui al PO FESR 2014/20 Asse 5 Azione 5.1.1, con buona pace dei progetti per Mussomeli.

Spero col cuore, sinceramente, di aver interpretato male le suddette carte e che le mie conclusioni siano sbagliate.

Purtroppo però la ragione mi dice che le conclusioni di cui sopra, allo stato degli atti ufficiali, sono, ahinoi, corrette: i soldi per la Mussomeli-Caltanissetta, Fondovalle, consolidamento costone roccioso Castello, SONO STATI DESTINATI ALTROVE

Mi rifiuto di commentare. Rischierei querele…..

PS: avevo scritto il presente post su word; nella versione Word avevo inserito direttamente gli screenshot di alcune tabelle che, su Facebook ho dovuto inevitabilmente limitarmi a citare; per chi volesse, può scaricarsi il presente post, correttamente impaginato, da qui https://drive.google.com/open…