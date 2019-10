CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco, anche per quest’anno scolastico 2019/2020 avrà la prima media. Lo ha reso noto il sindaco Rino Pitanza che ha fatto rilevare come il rischio era alto quando nel mese di Aprile gli era stato comunicato che per la prima volta nella sua storia scolastica a Campofranco non si sarebbe potuta formare la prima classe della scuola media per mancanza di… “numero legale”. <Ed in effetti – ha spiegato il sindaco – sarebbe stato veramente così se non ci fossimo subito messi in azione in maniera serena e senza troppo chiasso, portando avanti la causa nel solo interesse delle famiglie e soprattutto dei nostri ragazzi che altrimenti, all’età di 10/11 anni, sarebbero dovuti spostarsi a Mussomeli con tutte le negatività del caso. Una serie di incontri positivi e propositivi, sia in Assessorato Regionale a Palermo e soprattutto con la disponibilità mostrata dal Dirigente Scolastico Provinciale di Caltanissetta/Enna dott. Luca Girardi, ha fatto sì che quest’anno i nostri figli frequentassero la prima media nel nostro paese. Abbiamo voluto incontrare in comune le famiglie e i ragazzi e insieme a tutti loro abbiamo trascorso una bellissima serata positiva e propositiva concludendola in pizzeria dove i ragazzi, nostri ospiti, hanno voluto ricambiare con una deliziosa torta. Unica “imposizione” da parte del sindaco e del vicesindaco: per due ore i cellulari sono stati “messi a tacere”, con l’immancabile lamentela di qualcuno. Ma abbiamo parlato con i ragazzi, abbiamo “litigato” per le nostre squadre di calcio, abbiamo chiesto molte cose e i ragazzi ci hanno risposto, ci hanno chiesto molte cose e abbiamo risposto, li abbiamo ascoltati e ci hanno ascoltato: abbiamo sentito le nostre voci e nell’era della telefonia digitale, è stato un’altro grande risultato>. Questi gli alunni della prima media: Giuseppe Scozzaro, Michelle Antinoro, Matteo Di Carlo, Federico Falletta, Calogero Giuliano, Michele Lo Curcio, Simona Nicastro, Alice Randazzo, Tristan Schifanella, Gaia Spoto, Ruben Termini, Elisabetta Vitellaro.