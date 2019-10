CAMPOFRANCO. Continua a far registrare la presenza di turisti provenienti anche dall’Europa la Magna Via Francigena. In questo senso, proseguono senza sosta gli arrivi dei pellegrini che percorrono la Magna Via Francigena da Palermo sino ad Agrigento e che fanno tappa a Campofranco. Stavolta è toccato ad Alessandro Piro di Castelbuono, a Markéta Semrìncova e Kristina Svitàlova da Praga essere accolti dall’assessore Calogero Nicastro e dal consigliere comunale Lillo Schillaci per le credenziali del viaggio e, dopo una buona colazione, per riprendere il cammino per la tappa successiva. L’amministrazione comunale ha reso noto che sono in cantiere diverse iniziative per rendere Campofranco, anche in questo settore, all’avanguardia nell’accoglienza e soprattutto nella permanenza.