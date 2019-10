Nelle vie del centro storico questo pomeriggio tornerà a sfilare il corteo storico medievale del Conte Ruggiero D’ Altavilla e della Contessa Adelasia.

La diciassettesima edizione cittadina seguirà il tragitto ormai consolidato nel tempo. Alle ore 17 i figuranti parteciperanno alla Santa Messa celebrata nella chiesa di Santa Croce. Al termine della funzione liturgica, alle 18.30, il corteo partirà dalla scalinata della chiesa di Sant’Agata e percorrerà Corso Umberto I, piazza Garibaldi, via Palermo, corso Vittorio Emanuele, via Paolo Emiliani Giudici, via San Domenico, via Angeli per concludersi ai piedi del Castello Pietrarossa.

Il corteo è stato organizzato e promosso dall’associazione Santa Maria degli Angeli, realtà locale che da anni cerca di accendere i riflettori sulla seconda più antica chiesa di Caltanissetta.

Olga Valenza, presidentessa dell’associazione Santa Maria degli Angeli e Padre Pietro Riggi, parroco di Santa Croce, invitano la cittadinanza a partecipare. Ciò che si svolgerà lungo i quartieri storici della città non è soltanto un desiderio di far rivivere i fasti dell’antica casata nobiliare bensì quello di far ricordare ai cittadini nisseni le radici storiche dalle quali è nata e si è sviluppata la città.

