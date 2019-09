Non e’ ancora ufficiale, ma secondo la stampa argentina manca solo la firma. Diego Armando Maradona, pero’, e’ di fatto il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata secondo quanto riportato dalla stampa argentina. I dirigenti del club e l’ex Pibe de Oro avrebbero definito tutti i dettagli dell’accordo, tanto che domani, alle 18.30 locali verra’ presentato alla stampa presso l’Hotel Grand Brizo de La Plata, mentre sabato 7 potra’ salutare i nuovi tifosi allo stadio del Gimnasia. Al fianco di Maradona ci sara’ Gallego Me’ndez che dirigera’ le sedute quando l’ex capitano del Napoli e dell’Argentina non potra’ essere presente per motivi di salute.