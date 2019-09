La Federazione Provinciale del Partito Democratico di Caltanissetta esprime vivo

apprezzamento per la nomina di Peppe Provenzano a Ministro per il Sud, giusto

riconoscimento di un percorso politico e professionale svolto con competenza e

passione in questi anni. Le sue capacità saranno preziose ed utili per rimettere al centro

dell’agenda i problemi del Mezzogiorno, che ha bisogno di politiche serie e strutturali per consentire il riequilibrio della qualità della vita dei suoi cittadini.

Siamo certi che Peppe saprà essere all’altezza delle sfide che lo attendono.