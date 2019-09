CALTANISSETTA – Un meridionalista alla guida del ministero per il Sud: sembra una perfetta equazione quella di Giuseppe Provenzano, detto Peppe, nato a San Cataldo nel 1982 e vissuto a Milena in provincia di Caltanissetta , con laurea e dottorato in diritto pubblico alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Soprannominato il “compagno di Milena”, nel Nisseno, per le sue simpatie di sinistra, Provenzano vanta già un discreto cursus honorum in politica.

Nonostante da tempo vive a Roma, Peppe Provenzano non ha mai reciso il cordone ombelicale che lo lega a Milena. Figlio di papà Giovanni, fabbro e di mamma Carmelina Ingrao, insegnante, passa tutte le estati nel Paese delle Robbe. Qui è cresciuto frequentando le medie, poi le superiori al Volta di Caltanissetta. A 19 anni gli studi a Pisa e da lì la carriera nello Svimez. Il fratello Salvatore, più piccolo di età, da qualche anno lo ha seguito a Roma. La sua passione per la politica ha radici ben salde, maturata proprio a Milena dove è ancora tesserato nel locale circolo del Pd.

Si occupa di Mezzogiorno e politiche di coesione. Riveste l’incarico di vicedirettore della Svimez, l’associazione per lo Sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno).E’ stato capo della segreteria dell’Assessore per l’Economia della Regione Siciliana (2012- 2014) nella giunta Crocetta e consulente del Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando (2013-2014). Membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico, nel gennaio del 2018 rifiuta la candidatura nelle liste del Pd in polemica contro il metodo scelto, e perché messo in lista dopo Daniela Cardinale, figlia dell’ex ministro e deputato Salvatore Cardinale. In seguito alle primarie del 2019, entra a far parte della Direzione Nazionale del Partito Democratico.

Dal giugno 2019 è membro della Segreteria Nazionale come responsabile delle politiche del lavoro. Intensa la sua attività editoriale. Ha scritto su Le Ragioni del Socialismo, l’Unità, Il Riformista e HuffPost. È membro del Comitato di redazione della Rivista economica del Mezzogiorno. Con Luca Bianchi ha pubblicato ”Ma il cielo è sempre più su? L’emigrazione meridionale ai tempi di Termini Imerese. Proposte per il riscatto di una generazione sotto sequestro”. Il suo ultimo libro è “La sinistra e la scintilla. Idee per un riscatto”