PALERMO – “La nascita del governo giallorosso e’ stata una grande prova di democrazia diretta. Ma ammetto che a me l’operazione non convinceva prima, e ancora oggi non mi convince del tutto”. Lo afferma il leader del Movimento cinque stelle in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, in una intervista al quotidiano online ‘livesicilia.it’. “Diciamo che ancora molte cose non mi convincono, ma avevo dubbi anche quando si decise l’alleanza con la Lega”, prosegue Cancelleri che poi risponde cosi’ a una domanda sulla possibilita’ di alleanze M5s-Pd anche nei territori per le Amministrative: “escludo che cio’ possa accadere. Del resto, la stessa domanda ce la fecero all’indomani della formazione del governo con la Lega. Siamo troppo diversi nel rapporto con i territori. Altra cosa sara’, invece, il coinvolgimento di movimenti e liste civiche: sono una ricchezza per la Sicilia”. Il due volte candidato governatore dei pentastellati ribadisce quindi di avere dei “dubbi” dal momento che il Pd “negli anni – ricorda – ha portato avanti politiche molto diverse dalle nostre su molti temi” tuttavia chiosa: “Spero di potere dire tra qualche mese che mi sono sbagliato”.