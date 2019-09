CALTANISSETTA – Bolidi in bella mostra sul selciato intorno alla fontana del Tritone in piazza Garibaldi, nel cuore di Caltanissetta, in occasione delle verifiche della 65^ Coppa Nissena, 11° e penultimo round di Campionato Italiano Velocità Montagna, in programma dal 20 al 22 settembre nel capoluogo del centro Sicilia. Nell’occasione l’eclettico e funambolico editore de Il Fatto Nisseno, Michele Spena, alla sue seconda partecipazione come pilota alla prestigiosa competizione motoristica nissena, ha “rilanciato” la campagna di guida sicura “No chat alla guida”. Il punto della situazione sulla kermesse automobilistica e l’importante messaggio lanciato con la campagna di sensibilizzazione, nelle parole del primo cittadino di Caltanissetta, il pentastellato Roberto Gambino.