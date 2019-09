RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – I consiglieri comunali Adornetto, Bruzzaniti e Giarratana, componenti della commissione sport del comune di Caltanissetta, volendo ottenere doverosi chiarimenti sulla mancata riapertura della piscina comunale, unitamente alla commissione, hanno convocato l’ass. allo sport, Cettina Andaloro, affinché la stessa, una volta per tutte, potesse far chiarezza sui fatti che ad oggi non permettono alla cittadinanza di ben sperare su una imminente riapertura della piscina comunale.

Purtroppo l’audizione, tenutasi quest’oggi, non ha sortito gli esiti sperati, anzi ha evidenziato, solamente, l’incapacità politica e tecnica dell’assessore allo sport, che sconosce la grave situazione in cui versa oggi la piscina comunale, che sconosce ogni aspetto tecnico relativo alla vicenda, è probabilmente non ha ancora ben chiaro che la piscina rischia di non aprire i battenti per la stagione inversale, con grave danno peri cittadini e per l’ente comunale.

Le nostre richieste di chiarimento, sembrava quasi infastidissero l’assessore, che, pur cosciente delle sue grosse lacune amministrative, in un moto d’orgoglio ha deciso di scappare dal confronto di commissione senza aver dato le risposte richieste, adducendo come giustificazione, inverosimili impegni precedenti.

L’ enorme carenza amministrativa dell’assessore Andaloro, su ogni tematica dalla stessa trattata, da quando “nominata” ad oggi, ci obbliga, per tutelare gli interessi dell’ente della città, a chiedere le immediate dimissioni alla stessa, e nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, ci troveremo costretti, nostro malgrado, a richiederne la rimozione al Sindaco Gambino, al quale basterebbe verificare l’attività svolta dell’assessore, dall’insediamento ad oggi, per comprendere che la nostra città necessita di ben altre competenze, per compiere, una volta per tutte, quel salto di qualità che tutti noi auspichiamo.