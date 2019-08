ROMA – Fondo di 80 milioni per telecamere nelle scuole dell’infanzia e paritarie. L’ha previsto il Viminale. In particolare, ci sono 5 milioni per il 2019 e 15 di euro l’anno dal 2020 al 2024. I fondi verranno erogati ai Comuni: copriranno l’installazione degli occhi elettronici e l’acquisto di strumenti per la conservazione delle immagini. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta: “Cosi’ difendiamo i bambini e proteggiamo le tante maestre perbene. Altra promessa mantenuta”.