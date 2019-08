Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dei Vecchi Ultras nisseni:

I Vecchi Ultras che, negli ultimi 25 anni, nel bene e nel male, hanno portato avanti il movimento ultras a Caltanissetta comunicano che non rappresenteranno più la tifoseria Nissena e non avranno più la responsabilità e il peso di mantenere vivo un movimento che nella nostra città latita da qualche anno. Senza una squadra da sostenere, con un ricambio generazionale che speriamo possa confermarsi nei prossimi anni e con decine di diffide ancora in corso, il nostro essere ultras non può vivere solo di ricordi e speranze. E quindi, consapevoli di aver fatto il massimo per la maglia, la città e la squadra con queste righe pongono fine a una lunga storia fatta di passione, mentalità, goliardia, fratellanza.