Ecco il resoconto ad ampio raggio dei primi 100 giorni d’attività amministrativa della giunta Gambino. È un report che l’Amministrazione vuole condividere con i cittadini per illustrare le iniziative politiche assunte, gli atti amministrativi conclusi ed i procedimenti avviati; i risultati conseguiti e le prospettive future sotto il profilo politico amministrativo. Non si tratta di una mera elencazione di cose fatte né di mettere bandierine, ma di un articolato impegno di tutta la Giunta municipale supportata dal lavoro dell’apparato amministrativo nei molteplici ambiti di competenza. Dal 15 maggio 2019 gli uffici del sindaco e di tutti gli assessori sono stati sempre aperti nel segno della massima trasparenza e disponibilità nei confronti di cittadini, associazioni e parti sociali. L’ascolto insieme allo studio di tutti i dossier che riguardano i servizi del Comune di Caltanissetta, sono stati i principi ispiratori per assumere decisioni e deliberazioni, seguendo le linee programmatiche tracciate nel programma elettorale scelto dai cittadini.

Costi della politica. Riduzione del 10% (oltre al 10% previsto dalle nuove norme) delle indennità di carica di Sindaco ed Assessori.

Università. Incontro a Palazzo del Carmine con il rettore dell’Università di Palermo sui nuovi corsi di Scienze agrarie e Ingegneria biomedica presso il Consorzio Universitario. Conferma del corso di laurea in Medicina (Incontro del 7 giugno).

Sanità. Conferenza dei sindaci sulle tematiche legate ai presidi del territorio ed in particolare alla gestione del Sant’Elia. Audizione della governance dell’ASP 2 (Convocazione del 17 luglio). Programmata nuova convocazione a settembre con la partecipazione dei sindacati e degli ordini di medici e professioni sanitarie.

Servizio idrico. Ripristinata la commissione tecnica per il controllo del servizio idrico con l’ingresso del sindaco, Roberto Gambino.

Servizio idrico. Deliberata la costituzione di parte civile del Comune di Caltanissetta nell’udienza preliminare del procedimento riguardante il servizio di depurazione.

Atti amministrativi. Approvazione del rendiconto 2018 del Comune di Caltanissetta e del bilancio di previsione 2019.

Atti amministrativi. Approvazione in giunta del Piano esecutivo di Gestione che ha consentito di fissare gli obiettivi per le diverse ripartizioni.

Personale. Stabilizzazione dei precari del Comune di Caltanissetta con la firma dei contratti con decorrenza 1 settembre (Contratti firmati in data 22 agosto).

Personale. Intesa tra Amministrazione e rappresentanze sindacali per il nuovo contratto integrativo decentrato con una nuova regolamentazione delle indennità per i dipendenti e delle progressioni orizzontali del personale (30 luglio).

Personale. Approvazione in giunta del regolamento per l’istituto del “comando” per il reperimento di personale nelle more che vengano espletati i concorsi. In prospettiva sarà aggiornato il piano del fabbisogno del personale per coprire tramite concorsi pubblici i vuoti in organico dovuti ai pensionamenti.

Personale. Avvio ricognizione dell’operatività degli uffici che offrono servizi tramite sportello (anagrafe, URP, uff. tributi), per il miglioramento dell’efficienza nell’erogazione degli stessi.

Personale. Avvio revisione organizzativa, tenendo conto delle dinamiche prevedibili di variazione quantitativa delle risorse umane (diminuzione a breve ed aumento a medio termine)

Settembre nisseno. Nonostante i tempi molto ristretti dopo l’approvazione del bilancio di previsione, strumento che ha consentito d’impegnare la spesa, è stato realizzato un calendario per più di 30 giorni di eventi, concerti, festival, teatro.

Rassegna teatrale “Premio nazionale Michele Abbate”. Si è deciso di restituire alla città il premio teatrale dedicato al sindaco Michele Abbate e la scalinata San Francesco, con la partecipazione di compagnie che hanno vinto premi teatrali in giro per l’Italia.

Eventi. Prima edizione di “M’Arricrio rock fest” in piazza Garibaldi con la direzione artistica di Lello Analfino dal 6 all’8 settembre. In concomitanza il “Sicily food festival” con street food e cibo tipico siciliano in corso Umberto.

Cittadinanza. Attivazione dell’applicazione “Sensor civico” per recepire in modo dettagliato e sistematico le segnalazioni di disservizi e richieste dei cittadini. Il dialogo con i cittadini è stato costante con incontri giornalieri e la completa apertura degli uffici del sindaco e degli assessori. Il rapporto con i cittadini si è sviluppato anche nelle piattaforme social a partire dalla pagina facebook del sindaco. Attivazione della pagina Facebook del Comune di Caltanissetta.

Sistemi informativi. Ricognizione applicativi in essere per la gestione di tutti i servizi comunali e valutazione delle opportunità di integrazione/sostituzione.

ZES. Inserimento dell’area industriale Calderaro di Caltanissetta nella Zona economica speciale della Sicilia occidentale. L’amministrazione comunale è stata parte attiva con la Regione siciliana (assessorato attività produttive) per l’inserimento dell’area ex Asi di Calderaro per circa 100 ettari.

Attività produttive. Assemblea con gli imprenditori delle aree industriali di Calderaro e San Cataldo scalo per affrontare le tematiche più urgenti e le prospettive future per lo sviluppo dell’area. All’assemblea organizzata dalla Giunta comunale hanno partecipato numerosi imprenditori, i rappresentanti dell’Irsap e i commissari dell’ex Asi in liquidazione la cui presenza ha consentito di chiarire alcuni aspetti procedurali sull’annosa, e non ancora risolta, vertenza per il riscatto dei capannoni industriali (assemblea del 5 luglio). Altra questione che il sindaco Gambino ha affrontato in separata sede con l’assessore regionale per le Attività produttive è stata quella del trasferimento delle infrastrutture viarie delle aree industriali al Comune, ottenendo l’interessamento della Regione per l’approvazione di progetti di riqualificazione delle strade vetuste prima del loro passaggio al Comune.

Attività Produttive. Direttiva per il trasferimento definitivo del mercatino settimanale da Pian del Lago a via Ferdinando I.

Attività produttive. Adesione al “Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete”, per la partecipazione al bando sui “Distretti del cibo” dell’Assessorato Regionale

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Agenda urbana. Avvio e definizione di una revisione di alcuni degli investimenti già inseriti nel piano previsto. Anche alla luce di una variazione positiva di circa 1 milione di euro che questa amministrazione è riuscita ad ottenere.

Fiera di San Michele. Nuovo bando per arricchire l’offerta dell’area artigianale. Inserimento nel calendario del Settembre nisseno con la programmazione di concerti live durante la Fiera.

Bando periferie. Pubblicata la gara per la riqualificazione di strade e piazze a Santa Barbara per un ammontare di 1 milione e 200 mila euro (25 giugno). Nei giorni precedenti pubblicata la gara d’appalto per la ri-naturalizzazione e messa in sicurezza delle Maccalube e per il restauro conservativo delle cappelle votive lungo il “Cammino dei carusi” del valore di 100mila euro ciascuna.

Edilizia e progetto pilota Provvidenza. Il 25 luglio è ripartito il cantiere del progetto pilota Provvidenza per la realizzazione di 20 alloggi e la riqualificazione dell’intero isolato.

Edilizia. Avviato il progetto “Via Mazzini Social Home”, volto al recupero di 9 alloggi presso il Quartiere Provvidenza e al completamento della strada “Pio La Torre” nel Quartiere “Pegni Stazzone”. Gli interventi, realizzati da IACP e Comune di Caltanissetta con il co-finanziamento dell’Unione Europea – Fondo per lo Sviluppo Regionale, sono volti alla riqualificazione e alla ristrutturazione edilizia, in favore dei soggetti beneficiari di alloggi sociali al fine di garantire benessere abitativo e integrazione, grazie anche allo sviluppo di collegamenti e residenze funzionali (Consegna lavori inizio agosto).

Scuole. Aggiudicata la gara d’appalto per i lavori alla scuola “M.L. King” per i lavori di efficientamento energetico della scuola elementare di via Leone III. L’importo dei lavori ammonta a 341mila 592 euro di cui circa 284mila euro soggetti a ribasso d’asta.

Gara d’appalto per lavori di efficientamento energetico presso la scuola Arcangelo Russo del quartiere Santa Barbara per un importo di circa 400mila euro.

Sicurezza degli edifici scolastici. Emendamento approvato al bilancio di previsione. 144mila euro con cui la Regione ha finanziato i progetti esitati dal Comune per indagini e verifiche sul rischio sismico degli edifici scolastici.

Sicurezza scolastica. Il Comune di Caltanissetta ha trasmesso all’assessorato regionale Istruzione e formazione due progetti nell’ambito del Piano regionale per l’edilizia scolastica che finanzia interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole. Il primo progetto del valore di 700mila euro prevede l’adeguamento antisismico ed il completamento del piano seminterrato della scuola elementare Leonardo Sciascia di via Colajanni. Con il secondo progetto per un ammontare di 120mila euro verrà adeguato l’impianto antincendio della scuola Angeli dell’istituto comprensivo Vittorio Veneto.

Scuole sicure. Emendamento al bilancio di previsione. 34mila 866 euro finanziati con il programma “Scuole sicure” del ministero dell’Interno. 3mila euro per incrementare prevenzione e contrasto del randagismo.

Trasporto pubblico locale. Emendamento al bilancio di previsione. 60mila euro per compensare eventuali minori trasferimenti della Regione e garantire così il trasporto pubblico locale.

Igiene urbana. Esteso il porta a porta in numerose vie della Zona B. Rimodulati alcuni aspetti del servizio con incremento dell’attività di scerbatura nelle vie cittadine. E’ partita la pulizia delle strade con l’autospazzatrice. Attivazione dell’isola ecologica automatizzata di via Malta per il conferimento dei rifiuti differenziati.

Raddoppio Ss640 e opere di compensazione. Tavolo tecnico con i vertici di Anas Sicilia per le problematiche legate alla ripresa dei lavori.

Raddoppio Ss640 e fondo salva imprese. Incontro a Palazzo del Carmine con il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, per le problematiche relative ai crediti non corrisposti alle imprese sub-appaltatrici impegnate nei lavori e per fornire notizie da parte del Governo sui decreti attuativi del Fondo.

Inclusione sociale e Reddito di cittadinanza. Il distretto sociosanitario di Caltanissetta sta avviando tutta la gamma di servizi connessi al fondo povertà utilizzando non solo il Fondo ma anche il Pon inclusione e il piano di zona. I beneficiari del Rdc accedono a percorsi lavorativi e sociali. È stata rispettata la scadenza di fine giugno per l’approvazione del PAL, il piano di attuazione locale. 776mila euro sono stati programmati per gestire la governance tecnica dei progetti rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza. E’ stato rafforzato il servizio sociale professionale nei Comuni del distretto; potenziato il Centro famiglie con l’ampliamento delle misure a sostegno della genitorialità. Sono stati previsti un servizio di pronto intervento sociale e risorse economiche per l’acquisto di beni strumentali e servizi che consentiranno di far partire i progetti di pubblica utilità nei vari Comuni.

Pac – Piano d’azione e coesione. A fine maggio è stata esitata la riprogrammazione delle risorse e la programmazione delle economie del distretto, utilizzate soprattutto su asili nido e assistenza domiciliare, per un ammontare di circa 400 mila euro. Questa riprogrammazione consente di accedere al prossimo bando a sportello per un finanziamento di circa 700 mila euro da spendere a giugno 2020 sempre sugli asili nido, un bando riservato ai soli enti virtuosi: 14 in tutto il sud Italia.

Servizi sociali. Nuovo avviso per l’assistenza domiciliare agli anziani che ha ampliato e integrato le graduatorie esistenti. (200 anziani assistiti più 20 dal servizio ADI)

Asili nido. Nuova gara d’appalto per la gestione dei 4 asili nido comunali di via degli Orti, via Pasolini, S. Barbara e S. Petronilla per un ammontare di 1 milione e 450mila euro annuali, più di due terzi finanziati con fondi esterni al bilancio comunale. I posti per i bambini nei quattro Asili Nido sono 133.

Minori. E’ partito a giugno il progetto P.I.P.P.I., un percorso formativo rivolto agli operatori sociali del territorio realizzato in collaborazione con l’Università di Padova per implementare politiche e metodi per evitare l’istituzionalizzazione dei minori in comunità.

Minori. Dal mese di giugno è partito il servizio di educativa domiciliare in accordo con il Tribunale per i minorenni per far rientrare a casa bambini precedentemente inseriti in comunità. Si tratta di un progetto di 500mila euro, finanziato con il piano di zona.

Scuola e dispersione scolastica. A giugno 2019 è stato presentato un progetto a valere sul bando per l’innovazione sociale della presidenza del Consiglio, dipartimento funzione pubblica insieme a due partner privati. La proposta del distretto nisseno prevede un finanziamento di 150mila euro il primo anno, 300mila il secondo e 1 milione di euro il terzo ed ultimo anno.

Cantieri di Servizio Regionali. Progetto finanziato con il FSE Programma Operativo Regionale Sicilia. I beneficiari nel nostro Comune sono 162. Saranno attivati dieci “programmi di lavoro” distribuiti nelle varie Direzioni dell’Ente Comunale. Il progetto finanziato per 350 mila euro (emendamento approvato al bilancio di previsione) avrà inizio dopo l’avvenuta notifica dei Decreti di finanziamento da parte della Regione Sicilia (presumibilmente settembre 2019). I beneficiari dei Cantieri riceveranno un contributo medio pro capite di 453,00 euro mensili per un impegno lavorativo di 80 ore.

Inclusione sociale. Avviati i servizi Centro aggregativo per l’autismo (Giugno 2019) e Centro aggregativo per disabili (luglio 2019). Il progetto per l’autismo è finanziato con 600mila euro per tre anni. Il centro aggregativo per disabili è destinatario di un finanziamento di 450 mila euro nel triennio.

I due centri prevedono laboratori occupazionali e attività educative, sport e artigianato con l’ausilio di equipe multidisciplinari. I beneficiari sono rispettivamente 28 e 60.

Devianze. “Keep calm e rifatti il letto”. Progetto dell’Uepe per il recupero degli aggressori nelle violenze di genere. E’ un progetto dell’Ufficio esecuzione penale esterna di Caltanissetta ed Enna a cui il Comune di Caltanissetta partecipa come partner nell’ambito delle azioni già presenti nel distretto sociosanitario contro la violenza di genere. Il progetto si rivolge a 10 detenuti del reparto “protetti” di Enna e 10 soggetti in esecuzione penale esterna in carico all’ufficio di Caltanissetta (10 luglio).

Convenzione con la Casa circondariale e l’UEPE per l’impiego detenuti per lavori socialmente utili. (5 agosto)

Iniziativa politica. Incontro con il ministro per i Beni culturali, Alberto Bonisoli in cui sono state affrontate le prospettive di crescita degli eventi legati ai tradizionali riti della Settimana Santa e alla realizzazione del Parco Antenna Rai di contrada Sant’Anna.

Iniziativa Politica. Incontro con il sottosegretario all’interno Carlo Sibilia e i rappresentanti sindacali dei lavoratori per le problematiche legate al mantenimento dei livelli occupazionali del CARA di pian del lago (1 luglio).

Iniziativa politica. Incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione del finanziamento del programma di riqualificazione delle periferie nel villaggio santa barbara. Avvio delle prime gare d’appalto nell’ambito del bando Periferie della presidenza del consiglio dei ministri.

Iniziativa politica. Incontro con i segretari di Cgil, Cisl e Uil. Confronto su edilizia, sviluppo economico, servizi pubblici e lavoro (5 agosto).

Viabilità. Regolamentazione traffico in zona Pian del lago con limitazione di velocità a 30 Km/h nelle aree utilizzate dagli sportivi per attività di jogging all’aperto.

Viabilità. Tavoli tecnici sulla viabilità in centro storico con il coinvolgimento di commercianti, residenti, associazioni e comitati (Prima riunione il 23 giugno). Variazione orari di chiusura ZTL.

Viabilità. 100mila euro finanziati dalla Regione per la riduzione del rischio di incidenti nei passaggi pedonali. (Emendamento al bilancio di previsione approvato).

Traffico. Collocate le due rotatorie sperimentali in sostituzione dei semafori in via Catania e via Leone XIII.

Traffico. Lavori per il cablaggio in fibra ottica della città. Emanate le ordinanze con la disciplina dei divieti e le strade interessate (8 luglio)

Legalità. Siglato il protocollo d’intesa con la Prefettura per gli interventi sugli edifici abusivi.

Legalità. Siglato in Prefettura il protocollo di legalità contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici in edilizia.

Società partecipate. Revoca degli atti e non delle azioni per ATO Cl1, con contestuale apertura dei tavoli tecnici per l’esame di sei annualità di bilanci.

Randagismo e cura degli animali d’affezione. Consegna all’Asp della scuola rurale di via Due Fontane per la realizzazione dell’ambulatorio veterinario in cui verranno svolte diverse attività. Dalla micro chippatura alla sterilizzazione di cani e gatti. Attività di formazione e informazione.

Avvio di diverse pratiche per l’adozione e l’affidamento dei cani.

Eventi vari. Piazza della Salute evento dell’Ordine dei medici patrocinato anche dal Comune di Caltanissetta.

Partecipazione della città di Caltanissetta alla Festa della musica (21 giugno).

Tappa nissena del Giro di Sicilia delle auto storiche

Giornata dell’arte e della creatività studentesca.