PALERMO – “Onore e merito al governo regionale e a chi ha immaginato di intraprendere il percorso che porterà alla realizzazione degli ospedali di Siracusa e Palermo. A partire da oggi però è obbligatorio impegnarsi per un nuovo, vero e moderno ospedale nel territorio di Gela. Il comprensorio che include anche Niscemi e Mazzarino merita di essere considerato alla stregua di un territorio quantomeno normale”. A riferirlo è il deputato del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, on. Michele Mancuso.

“Coinvolgeremo gli amministratori locali – conclude il Parlamentare – i sindaci e tutti coloro che sono rappresentanti istituzionali del sud della provincia nissena. Confido nelle capacità e disponibilità della direzione aziendale; non dubito altresì che lo stesso governo regionale prenda a cuore una simile ipotesi, la quale rappresenterebbe un balzo in avanti in termini di efficienza, sicurezza e tutela della salute per uno specifico territorio”.