“Cosa penso di Musumeci? Rispetto per la persona, ma il giudizio sulla Regione, purtroppo, non puo’ essere positivo. Noi abbiamo cercato di mettere al centro la Sicilia, ma oggi mi sembra che la Sicilia sia di nuovo scomparsa dal dibattito politico. Non parlano piu’ di Padania, ma nei fatti con i nuovi governanti il centro del dibattito politico e’ tornato interamente al Nord. Musumeci che fa? Lo spettatore di Zaia?”. Lo dice il senatore del Pd Matteo Renzi in un’intervista al quotidiano La Sicilia. “Verra’ un giorno in cui qualcuno ricordera’ che il piu’ grande e sistematico investimento sul Sud lo ha fatto il mio governo, anche grazie all’azione di Claudio De Vincenti – aggiunge l’ex premier -. Vedo che Musumeci reclama un Piano Marshall per il Sud. Lodevole iniziativa. Ma perche’ prima di chiedere altri soldi, la Sicilia non spende quelli che il nostro governo ha gia’ stanziato? Possiamo spendere questi benedetti quattrini anziche’ chiederne altri?