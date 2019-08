“Con il rinvio dei lavori d’Aula a settembre voluto dalle opposizioni 5Stelle e Pd, ogni sforzo del governo regionale per permettere aI Teatri “Vincenzo Bellini” di Catania e “Vittorio Emanuele” di Messina di chiudere le procedure relative ai bilanci triennali rischia di vanificarsi. Avevamo chiesto di trattare almeno questo tema prima del rinvio e invece non hanno acconsentito”. Lo dice l’assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo Manlio Messina che ha proposto nel pomeriggio nel corso dei lavori d’aula, a nome del governo Musumeci, un emendamento. “Attualmente le risorse sono soltanto per il 2019, la metà per il 2020 e zero per il 2021 – spiega l’assessore Messina -. Con questo provvedimento sostanzialmente il governo puntava a ripristinare le somme previste per consentire ai teatri di chiudere i bilanci e proseguire la loro normale attività”.