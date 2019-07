Trentamila occupati in meno in Sicilia in un anno, ma le figure professionali più richieste non ci sono. Siracusa e CALTANISSETTA le province in cui è maggiore la difficoltà nel reperire i lavoratori. E’ quanto emerge dal focus di Confartigianato Sicilia, in base al quale le assunzioni previste dalle imprese nell’Isola sono 189.380, di cui 34.430 (pari al 18,2 per cento) di difficile reperimento. Cresce, intanto, la disoccupazione: a primo trimestre 2019 gli occupati sono 1.312.000, oltre 30mila in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. “In un contesto di fragilità come quello del mercato del lavoro siciliano – spiegano da Confartigianato -, si riscontra un disallineamento tra domanda e offerta, misurato dalla difficoltà di reperimento riscontrata dalle imprese”. A livello provinciale si osserva che a scontare una maggiore difficolta è Siracusa (24,7 per cento), seguita da CALTANISSETTA (22,3 per cento), Enna (21,6 per cento), Ragusa (21,2 per cento) e Agrigento (21,1 per cento).