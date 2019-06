Tutto pronto per il primo XCO del Castello di Mussomeli, in programma domenica 16 giugno. Ogni dettaglio è stati curato ed ottimizzato dall’ASD CL Provincia dei Castelli che si è occupata dell’organizzazione.

La gara, spettacolare e competitiva, prova unica regionale di FCI Top Class e valida per il Campionato Regionale XCO della specialità fuoristrada, è aperta alle categorie F.C.I, uomini: Esordienti (13/14), Allievi (15/16), Junior (17/18), Under 23 (19/22), Elite, Master Junior (17/18), Elite Sport (19/29), Master 1/2/3/4/5/6/7+; donne: Esordienti (13/14), Allievi (15/16), Junior (17/18), Elite, Under 23, Master Women 1/2.

Il ritrovo di partenza è stato fissato presso il Ristorante il Castello di Mussomeli alle ore 7,30; inizio della gara alle ore 9,30. Il Castello di Mussomeli (noto anche come Castello Manfredonico) è una fortezza eretta tra il XIV e il XV secolo. Si trova su una rupe, a due chilometri ad est di Mussomeli (provincia di Caltanissetta), ad un’altezza di circa 778 metri. Il percorso è stato ricavato un circuito di Km 4,100, nei ruderi che circonda il Castello per le particolari caratteristiche paesaggistiche, culturali, storiche ed etnografiche, si presta ad un utilizzo turistico – sportivo di notevole rilevanza.

La formula gara prevede: Prima Partenza ore 9:30: vedrà impegnate le seguenti categorie M/F: G6, Esordienti, Allievi. La partenza sarà unica divisa per scaglioni e si svolgerà su un circuito di circa 4,100 Km da ripetere più volte a seconda della categoria.

Seconda Partenza ore 11:00: vedrà impegnate le seguenti categorie: Master 4/5/6/7 + , tutte le categorie donne. La partenza sarà unica divisa per scaglioni e si svolgerà su un circuito di circa 4,100 Km da ripetere più volte a seconda della categoria.