RAGUSA – Un quattordicenne e’ morto nel Ragusano, nella tarda serata di ieri, intorno alle 23,30, nello scontro tra lo scooter che guidava e una Bmw condotta da un ventiquattrenne. E’ accaduto in via Risorgimento, a Modica. Il ragazzo e’ stato sbalzato dalla sella ed e’ caduto a una decina di metri di distanza dopo avere impattato sul parabrezza dell’auto. Subito soccorso, e’ stato trasferito in ospedale dove e’ deceduto a causa del grave politrauma subito. I veicoli sono stati sequestrati, rilievi affidati al Nor dei carabinieri di Modica. Anche il giovane alla guida della vettura e’ stato condotto al pronto soccorso in stato di choc. Indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.