CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante nel pomeriggio di ieri, nel corso dei servizi di controllo del territorio, nel transitare per viale Regina Margherita, hanno notato due giovani seduti in una panchina sotto il viale alberato. Gli stessi alla vista della polizia hanno manifestato disagio e nervosismo. Uno di essi, nel tentativo di eludere il controllo, ha gettato una busta di plastica dietro la panchina. Gli agenti hanno recuperato la busta contenente marijuana e sottoposto a perquisizione personale i due giovani. Il ventisettenne, che ha rivendicato la proprietà della marijuana, è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.