ROMA – “Chi si divide sulla lotta alla mafia sbaglia”: lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini in merito alla commemorazione di Giovanni Falcone a palermo dopo l’annuncio del presidente della regione Sicilia Nello Musumeci e del presidente della commissione antimafia della Sicilia Claudio Fava di non partecipare all’evento. “Se c’è una cosa che dovrebbe unire è la lotta degli italiani di tutti i colori politici contro mafia, cammorra e ‘ndrangheta”, ha detto Salvini intervistato su Radio anch’io (Rai1). “Chi non partecipa non fa torto un a Salvini ma all’Italia e alla memoria di Falcone, dei poliziotti e dei magistrati”, ha detto Salvini: “Io faccio il ministro dell’Interno e combatto la mafia, con tutto il rispetto per il signor Fava: la stiamo combattendo con uomini, mezzi e telecamere e chi usa una giornata della memoria e di futuro e di lotta e di unione per la sua piccola battaglia politica, sbaglia pesantemente”.