MUSSOMELI – Con l’omaggio floreale di questa sera 24 maggio 2019 iniziano i festeggiamenti nella Cappella di Via Barcellona. Domani , sabato, alle ore 16, il giro dei tamburi di Cammarata col Palio che attraverserà la via dei Santi. Domenica, alle ore 6, è previsto il mattutino e alle ore 8 l’ingresso dei tamburi; nel pomeriggio, alle ore 17, il giro dei tamburi col Palio per la via dei Santi. Alle ore 19,30, in Piazza Umberto, intrattenimento musicale; alle 20,30, Rosario meditato e lode a Maria. Alle ore 21,30, giochi pirotecnici nella Piazzetta Provvidenza. Da ricordare che collabora all’iniziativa la famiglia Valenza che, per l’occasione, sorteggerà una statuetta della Madonna del Monte; saranno distribuiti generi alimentari a due famiglie del quartiere Madrice.