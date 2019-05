CALTANISSETTA – LILT Caltanissetta partecipa alla Giornata Mondiale Senza Tabacco il 31 maggio in condivisione con LEGAMBIENTE, ITALIA NOSTRA, LIPU, WWF, COLDIRETTI e Friday for Future correlando la qualità dell’ambiente con la salute e diffondendo il messaggio:

Lilt Caltanissetta promuove altresì, in coincidenza della Giornata Mondiale Senza Tabacco, una campagna di prevenzione gratuita per gli iscritti dal 27 al 31 maggio, nella propria sede di Viale della Regione, con visite di pneumologia con spirometria, laringoiatria con laringoscopia, del cavo orale e consulenza psicologica per la disassuefazione al fumo.

L’edizione di quest’anno della “world No Tabacco Day” è dedicata, in particolare, al tema del tabacco e della salute dei polmoni. E’ noto quanto sia importante sviluppare la consapevolezza sugli effetti nocivi dell’uso del tabacco e quale rilievo assuma una interlocuzione diretta con i giovani.

Nella fascia di età tra i 13 e i 15 anni fuma le sigarette tradizionali un ragazzo su cinque e le sigarette elettroniche il 18%.

Le ragazze sono fumatrice abituali di sigarette tradizionali nel 24% dei casi contro il 16% dei coetanei maschi, mentre per quanto riguarda la sigaretta elettronica sono i ragazzi ad usarla abitualmente di più rispetto alle ragazze 22% vs 13% (differenza statisticamente significativa).

La fascia di età dell’iniziazione al fumo di sigaretta e quella della scuola secondaria di primo grado (10 – 13 anni). La scuola non è percepita come luogo “smok free”: malgrado la normativa, rimangono ancora troppo alti i valori del non rispetto del divieto di fumo all’interno ed all’esterno degli istituti scolastici, ma si riduce la percentuale di insegnanti e studenti che fumano all’interno della scuola.