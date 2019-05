CALTANISSETTA – Condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere: questa la richiesta formulata dalla pubblica accusa per Mustapha Ouadoud, 67 anni, titolare di una rivendita di alimentari nel centro storico di Caltanissetta, sul banco degli imputati con l’accusa di aver tentato di abusare di una donna all’interno del suo negozio.

La vicenda risale al febbraio 2016. La vittima, una giovane nissena, nella sua denuncia, ha raccontato di come il commerciante avrebbe agito: prima avvicinandosi, poi trattenendola per la braccia ed infine palpeggiandola. Tra due settimane si torna in aula per le repliche delle parti e poi i giudici andranno in camera di consiglio.