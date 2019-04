SAN CATALDO. Sabato 6 aprile si svolgerà nella Chiesa Madre l’ordinazione sacerdotale di Don Alberto Anzalone. L’evento si terrà dalle ore 17,30 presso la Chiesa Madre. Qui, come è facile prevedere, è previsto un consistente afflusso di persone sone, nonché la presenza di numerose autorità Religiose e Civili. La Polizia municipale, pertanto, ha ritenuto di dover modificare in via temporanea il piano viabile cittadino nella zona della Chiesa Madre. In particolare, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 è previsto il divieto di sosta, con rimozione in : Piazza Mons. Cataldo Naro (già Piazza Madrice- area antistante la Chiesa Madre – dal civ. 1 a inc. via dell’Immacolata), consentendo la sosta solamente ai veicoli delle Autorità.