SAN CATALDO. Da domenica 7 aprile e per ogni domenica, sulla pagina di facebook della Chiesa Madre di San Cataldo sarà pubblicato nella versione integrale l’Osservatore Romano, quotidiano in lingua italiana edito nella Città del Vaticano. L’editore del quotidiano è la Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede. L’Osservatore Romano è una delle tre fonti ufficiali di diffusione delle notizie riguardanti la Santa Sede, insieme alla Radio vaticana e al Centro Televisivo Vaticano. Dà copertura a tutte le attività pubbliche del Papa, pubblica editoriali scritti da esponenti importanti della Chiesa cattolica e stampa i documenti ufficiali della Santa Sede.