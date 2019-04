GELA – Il provvidenziale intervento di carabinieri e polizia ha evitato, nella serata di martedì 2 aprile a Gela, che un giovane ponesse fine alla sua vita.

I Militari della della Sezione Radiomobile, unitamente a personale del locale Commissariato, sono intervenuti nel quartiere Sant’Ippolito dove era stata segnalata una lite familiare ed un trentenne minacciava gesti inconsulti.

Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno trovato un trentenne sul terrazzo al quarto piano dell’abitazione che in profondo stato di agitazione e sconforto minacciava di lanciarsi nel vuoto. Con pazienza ed attenzione, i militari hanno innanzitutto cercato di calmare il giovane, poi hanno cinturato l’area per la messa in sicurezza. Con la sensibilità umana e le giuste parole di conforto dei Carabinieri e Poliziotti, sono riusciti a convincere l’uomo dal desistere dal suo insano proposito; è stato soccorso e ricoverarsi presso l’ospedale Vittorio Emanuele di Gela.