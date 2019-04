MUSSOMELI – L’assessore ai servizi sociali del Comune di Mussomeli Giuseppina Territo vuole portare a conoscenza il progetto Home Care Premium 2019 e i servizi che esso può garantire ai dipendenti in servizio o già in pensione , ai loro coniugi ai parenti e affini di primo grado non autosufficienti. Le richieste vanno presentate direttamente all’INPS esclusivamente per via telematica dalle ore 12:00 del 4 aprile alle ore 12:00 del 30 aprile 2019. L’Home Care Premium è un progetto a supporto della disabilità e mira a valorizzare la cura a domicilio delle persone non autosufficienti si concretizza nell’erogazione di contributi economici mensili finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare e questa è la cosiddetta prestazione prevalente, ma è interessante sapere che il comune può garantire le prestazioni integrative che consistono in: servizi professionali resi da operatori socio-sanitari, educatori professionali, fisioterapisti e logopedista, sollievo domiciliare, servizio di fornitura di supporti, servizi in strutture extra domiciliari, prestazioni presso centri riabilitativi di aggregazione giovanile e per l’infanzia, trasferimento dell’assistito per specifiche necessità, percorsi di integrazione scolastiche quali assistente all’autonomia e la comunicazione, servizi per i minori affetti da autismo, servizio di attività sportive rivolte ai diversamente abili. La documentazione necessaria è la seguente : modello Isee socio sanitario riferito al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario ; PIN INPS dispositivo del soggetto richiedente; certificato di invalidità e certificazione di handicap articolo 3 comma 3 legge 104/92. Il bando e la guida alla compilazione della domanda sono scaricabili dal sito www.inps.it. Gli uffici comunali area servizi sociali sono a disposizione di chiunque abbia necessità di ulteriori chiarimenti.