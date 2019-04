MUSSOMELI – Presso la Casa di Riposo Padre Calà di Mussomeli si è svolta, per gli anziani ospiti della struttura, la rappresentazione Sacra di alcuni momenti della Passione di Cristo posta in essere da alcuni attori amatoriali di Serradifalco, coordinati dal Laboratorio artigianale Centurio di San Cataldo che da anni opera nella ricostruzione di abiti romani ed ebraici e da anni si occupa di realizzare tali rappresentazioni su tutto il territorio regionale. La rappresentazione rientra nel piano educativo che l’equipe multidisciplinare della struttura ha messo in atto per mantenere vivi i ricordi e le abilità residue dei propri ospiti che da anni, viste le condizioni di salute, non vivono le tradizioni dei riti pasquali.