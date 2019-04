MUSSOMELI – Tempo di bilanci, tempo di nuovi progetti per l’associazione Karol Wojtyla ONLUS, presieduta dal 2015 da Marilena Pastorello, ed attiva da più di undici anni con progetti sul territorio comunale ed estero. Con il 2019 ha preso il via il progetto “Un caffè per un libro”, a sostegno della formazione e dell’istruzione dei giovani ospiti delle case salesiane in Madagascar. “La cultura – dichiarano i componenti dell’associazione – crea la consapevolezza di sé e del proprio futuro, ed è questo che vogliamo donare ai bambini ed ai giovani, un futuro dove possano essere liberi di crescere nelle loro comunità. Abbiamo chiamato così il progetto “Un caffè per un libro” per evidenziare come basta poco, il costo di un caffè, per cambiare la vita delle persone che vivono in zone come il Madagascar. Non lo consideriamo assistenzialismo, ma cooperazione alla cultura. Donare i mezzi per formarsi e studiare è un modo efficace per creare un altro futuro, una speranza, un sogno, per i tanti che non hanno oggi la possibilità di avere questi diritti. Tutti possono partecipare al progetto, basta donare trimestralmente il valore dei “caffè” risparmiati all’Associazione Karol Wojtyla ONLUS, senza obbligo di importo minimo, a mezzo bonifico (detraibile ai fini irpef ai sensi di legge), l’associazione si farà carico di inviare le donazioni alla missione salesiana in Madagascar, cui referente è il vescovo Mons. Rosario Vella, originario di Canicattì, e da anni missionario in Madagascar.” L’associazione si è sempre fatta promotrice di progetti in favore della cultura, dell’istruzione e della formazione (India, Africa, Sicilia) , oltre che di lotta alle povertà sociali ed economiche nel territorio di Mussomeli, ponendo maggiore attenzione ai bambini, ai giovani, agli anziani ed ai disabili, portando avanti battaglie ed azioni in sostegno di queste persone.