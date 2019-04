MUSSOMELI – Ieri mattina, L’Assessore Seby Lo Conte, insieme al vice presidente della Pro Loco Giuseppe Lo Muzzo, è stato all’ ARS (Governance e Programmazione nel turismo in Sicilia) con l’assessore regionale Pappalardo, mentre nel pomeriggio ad Erice per gli stati generali del turismo . “È stata un occasione assai utile che ci ha consentito di avviare un percorso di confronto con istituzioni regionali, esperti nel settore e tour operator. Dunque, nuove idee, nuovi percorsi, nuovi progetti, per una Mussomeli proiettata sul mercato turistico, volano di sviluppo economico a beneficio dei nostri operatori (ristoranti, b&b e attività in genere)”.