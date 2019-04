Torna a raccogliere successi la Gym School di Caltanissetta, sezione di ginnastica artistica del CUSN, che nelle ultime gare federali ha visto i propri allievi salire sui gradini più alti del podio e qualificarsi per i prossimi campionali nazionali.

Nelle ultime domeniche infatti si sono disputati i campionati individuali delle diverse classi della Ginnastica Artistica, alle quali hanno partecipato alcuni degli atleti della scuola di ginnastica nissena. Primo fra tutti in ordine cronologico Alessandro Pilato, atleta appena maggiorenne, che nelle diverse specialità della Ginnastica Artistica Maschile è salito sul podio conquistando il primo premio e guadagnandosi le qualificazioni per i campionati nazionali.

Domenica scorsa hanno partecipato ai campionati regionali di ginnastica artistica femminile, per la prima volta, le le piccole atlete Sara Guadagnuolo e Noemi Pernaci.

Nella altre categorie le ginnaste Elisa Vancheri e Silvia Curatolo nella classe Junior, Silvia Cumbo, Isabella Cerami, classificate rispettivamente prima e seconda nella categoria Senior 1 e Paola Amico che è salita sul gradino più alto del podio per la categoria Senior 2.

Queste ultime 5 atlete hanno guadagnato, in base alla classifica e al punteggio ottenuto, il pass per le finali nazionali che saranno celebrate a Rimini nel prossimo mese di giugno.

“Siamo contenti dell’ottimo risultato – dichiara Oscar Vancheri dirigente societario che cura più da vicino la Gym School – che continua a dimostrare che lo sforzo profuso dagli atleti, dai tecnici e da tutto lo staff, ci consentono di essere ormai una presenza concreta sul territorio nisseno per tutti coloro che vogliono partecipare alle manifestazioni della Federazione Italiana di Ginnastica Artistica. Siamo e vogliamo continuare ad essere, continua Vancheri, l’espressione della ginnastica a Caltanissetta, sia per la ginnastica maschile che per quella femminile. E la militanza in federazione è sicuramente quel qualcosa in più che permette ai ragazzi di vivere esperienze sportive di alto livello e di immaginare mete raggiungibili solo facendo parte della grande famiglia delle società federali”.