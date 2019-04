GELA – I poliziotti del Commissariato di Gela hanno tratto in arresto Di Pietro Francesco, gelese di trentacinque anni, poiché colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di giovedì 4 aprile, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, i poliziotti della squadra investigativa del Commissariato hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione del Di Pietro.Mentre una squadra di agenti stava per raggiungere l’abitazione, il Di Pietro ha lanciato un sacchetto di cellophane dal balcone retrostante la propria abitazione, al fine di eludere il controllo di polizia. Tale gesto è stato però notato da un’altra pattuglia della Polizia di Stato opportunamente posizionata sotto il balcone, che ha recuperato il sacchetto. All’interno dello stesso i poliziotti hanno trovato e sequestrato 9 grammi di cocaina, 36 di hashish, un bilancino di precisione, uno scanner per il rilevamento di microspie e quattro arnesi atti allo scasso di serrature. L’arrestato è stato condotto in Commissariato e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del P.M. di turno è stato condotto presso il carcere di Gela a disposizione dell’A.G.