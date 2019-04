GELA – Guida l’auto ad appena 14 anni in compagnia di altri amici ma viene scoperto dai Carabinieri. E’ accaduto la notte scorsa a Gela (Caltanissetta) durante i consueti servizi di prevenzione. I Carabinieri hanno sorpreso i quattro giovanissimi a bordo di un’autovettura che, alla vista dei militari, con repentina manovra ha cercato di darsi alla fuga. L’inesperto guidatore è andato ad urtare contro il marciapiede ed un muro ed i militari sono riusciti a bloccarli ed effettuare il controllo. La “scappatella” notturna è costata al 14enne conducente la guida senza patente perché mai conseguita, violazione di cui art.116co.15 e 17 del c.d.s.; mentre al proprietario del mezzo l’incauta custodia. I giovani sono stati riaffidati ai parenti intervenuti a richiesta degli operanti. “Ancora una volta l’intervento dei Carabinieri ha evitato che condotte sconsiderate potessero portare a conseguenze più gravi per gli stessi giovani e per gli altri”, dicono i militari.