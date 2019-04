CALTANISSETTA – La già promossa Pro Nissa, dominatrice indiscussa del girone A del campionato regionale di serie C1 di Futsal, conclude la trionfale stagione vincendo in casa con il Marsala per 4 a 3 al termine di una gara emozionante; i nisseni, al riposo con un passivo di 3 a 0, nella ripresa sfoderano una prova maiuscola e ribaltano l’esito. Pro Nissa che chiude con il secondo miglior attacco del torneo (137), la miglior difesa (41) ed un “piccolo” record negativo: quattro espulsi in due gare consecutive, due nella gara contro il Marsala e due nello scorso turno a Partinico

Lilibetani che inseguivano il successo per accedere ai play-off ma costretti ad arrendersi in un finale davvero “pirotecnico”. Partiamo proprio dalla conclusione; al 58′ ospiti schierati con il quinto di movimento, in goal con Pizzo dopo un’azione prolungata. Si scatenano le furibonde proteste della Pro Nissa che portano all’espulsione del portiere nisseno Avanzato. Clima infuocato e duo arbitrale (Di Gregorio-Campione) che dopo circa due minuti decide di annullare la rete, prima convalidata, per un presunto doppio tocco nella propria metà campo dal portiere di movimento del Marsala. Sul finale la rete decisiva di Di Stefano che ha fissato il punteggio sul 4 a 3 per la ProNissa.

Riavvolgiamo il nastro e ripartiamo dall’inizio del match con il primo tempo con il Marsala che domina il quintetto nisseno. Le reti al 5’ di Chirco, all’8’ di Pellegrino ed al 18’ di Pizzo certificano la “prepotenza” degli ospiti e la “voglia” di vacanza del quintetto di Caltanissetta. Squadre al riposo e nell’intervallo succede qualcosa che “accende” la Pro Nissa che torna sul parquet del PalaMilan completamente trasformata. Padroni di casa all’assalto che confezionano una clamorosa rimonta: prima Colore, per lui una doppietta, e poi La Malfa firmano un impensabile 3 a 3. Poi il finale di cui vi abbiamo raccontato con le espulsioni di Mosca ed Avanzato per la Pro Nissa e di Trotta per il Marsala.

Pro Nissa su di giri per la promozione che sarà festeggiata in una sala ricevimenti nissena, domenica 7 aprile; la società ringrazierà staff, giocatori, sponsor e tifosi presenti.

Il tabellino della gara

Nuova Pro Nissa: Avanzato, Mosca, Iannello, Goullart, Colore, La Malfa, Costa, Borges, Di Stefano, Di Proietto, Agnello. Allenatore Goullart

Marsala Futsal: La Grutta, Cusumano, Trotta, Costigliola, Anteri, Figuccio, Farina, Perrella, Pizzo, Pellegrino, Chirco, Foderà. Allenatore Enzo Bruno

Arbitri: Emanuele Nazareno Di Gregorio della sezione di Catania e Francesco Campione della sezione di Enna

Marcatori: 5’ Chirco (M), 8’ Pellegrino (M), 18’ Pizzo (M), 37’ e 57’ Colore (N), 42’ La Malfa (N), 60’+7 Di Stefano (N);

Ammoniti: 12’ Colore (N), 13’ 60’+1 Avanzato (N), 14’ Anteri (M), 35’ e 43’ Mosca (N), 41’ Pizzo (M), 43’ Figuccio (M), 47’ La Malfa (N), 51’ Di Stefano (N), 60’+5 Chirco (M);

Espulsi: 43’ Mosca (N), 48’ Trotta (M), 60’+1 Avanzato (N);