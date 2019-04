Ansia, fobie sociali, insicurezze, senso di inadeguatezza. Sono solo alcuni degli spauracchi che attanagliano moltissima gente oggigiorno. Tutto ciò è dovuto a un nuovo dna ideologico che si è instillato nell’immaginario collettivo: il bisogno di perfezione. Il dover essere, al di là di quel che si è.

Urgenti e necessari sono i corsi di public speaking, come quelli che tiene Riccardo Agostini, che insegnano a conoscere e vivere con serenità l’arte della comunicazione con gli altri, senza il terrore di non essere all’altezza delle aspettative proprie ed altri. Senza dover chieder scusa per quel che si è.

IL TERRORE DI PARLARE IN PUBBLICO

Ebbene sì, alle volte si scatena una paura incontrollabile in alcune persone, quando si trovano a dover parlare davanti ad una platea. Che si tratti di studenti, di persone comuni in supermercato, così come di professori universitari e dirigenti d’azienda, questa fobia sociale abbraccia proprio tutti, senza far distinzione. Le cause, come suddetto, soggiacciono nella società stessa, nella cultura della perfezione, nei mass media che spingono ad esser efficienti a tutti i costi, senza ammettere sbavature.

Il fatto è che la perfezione passa esclusivamente dall’imperfezione. Si ammanta di tutte quelle sfumature indefinite che ci rendono umani.

Le forme di fobia sociale sono state ben intese dagli studi psicoanalitici attuali, i quali hanno segnalato alla base due fattori fondamentali, se vogliamo, due concause. Si tratta delle convinzioni condizionali che aderiscono al paradigma “Se (sbaglio a pronunciare quella parola) allora (vuol dire che mi riterranno un incapace)”, rigide ed altamente ansiogene, affiancate dai pensieri automatici negativi e catastrofici, disfunzionali e paralizzanti. Con i corsi di public speaking si imparerà prima di tutto a leggere attraverso questi due agenti ansiogeni e poi a liberarsene.

COME SI GENERA L’ANSIA DI PARLARE IN PUBBLICO

I corsi di public speaking sono pensati proprio per imparare a conoscere e riconoscere queste forme di fobia sociale. In psicoanalisi si sa, conoscendo le cause si eliminano gli effetti. Lungi però all’essere alla stregua di sedute psicoanalitiche, i corsi di public speaking, porteranno l’utente a maturare sicurezza in se stesso e a tirar fuori tutto il suo potenziale.

Analizzando le cause della paura di parlare in pubblico occorre sottolineare che chi ne soffre non fa che creare ripetutamente lo stesso schema disfunzionale, ovvero una rappresentazione di sé distorta. Del resto la paura è ciò che spinge a far vedere quello che si vuol vedere (colti molto spesso da un senso di inadeguatezza), ma che in realtà non esiste. Irrigidendosi sempre più nella visione distorta che si ha di sé e della realtà circostante, il soggetto si concentra sul male ed asfissia. Di conseguenza si generano i sintomi, quali confusione mentale, spasmi addominali e al petto, iperventilazione, tachicardia, voglia di scappare, attacchi di panico e così via.

Nei corsi di public speaking si affrontano questi argomenti proprio per imparare a liberarsene. Si tratta di corsi tenuti da coach preparati ed orientati esclusivamente alla piena realizzazione dell’utente. Con un percorso a tappe, personalizzato ed attento ai bisogni di chi vi si rivolge, sapranno certamente tirar fuori il meglio di cui questi è capace.

GLI ESERCIZI CHE FUNZIONANO

Sì, gli esercizi che l’utente eseguirà all’interno dei corsi di public speaking funzionano. Perchè sono ritagliati essenzialmente sui suoi bisogni. Ognuno ha trascorsi differenti, dunque necessità differenti, così come diverse saranno le abilità da acquisire sulla base delle proprie potenzialità. Nei corsi di public speaking, verranno fuori proprio quelle doti nascoste che ognuno naturalmente possiede, solo che società, convinzioni sbagliate e paure incrostate, hanno depotenziato e minimizzato al massimo.

Ogni coach all’interno dei corsi public speaking proporrà gli esercizi da seguire volta per volta, al fine di giungere ad una nuova consapevolezza di sé ed esprimere al meglio il proprio potenziale.

La capacità di stare bene in pubblico passa dalla conoscenza di sé e dalla capacità, a sua volta, di amarsi. Più ci si conosce, più ci si ama, più ci si accetta e più si è amati ed apprezzati dagli altri. Il successo è direttamente proporzionale alla capacità di essere al meglio di sé, con naturalezza. Senza forzature né ansie da prestazione. I corsi di public speaking sono pensati esclusivamente per assecondare le esigenze di ogni singolo utente, al fine di aiutarlo a creare una rappresentazione di sé positiva e vincente.