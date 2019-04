CALTANISSETTA – Martedì 16 aprile 2019 alle ore 10:30, presso la Camera di Commercio di Caltanissetta, si terrà il Seminario sugli aiuti per il rilancio dell’area di crisi complessa di Gela.

Nel corso dei lavori saranno illustrate dai rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e dal soggetto gestore INVITALIA le misure per le imprese per rilanciare l’Area di crisi complessa che comprende i Sistemi Locali del Lavoro di Gela, Mazzarino, Vittoria, Caltagirone, Riesi, Caltanissetta e Piazza Armerina.

A seguito dell’Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi complessa di Gela, firmato al MISE il 23 ottobre 2018, parte, con 15 milioni di euro del PON IC, l’intervento di agevolazione per le imprese del territorio. Le domande per l’accesso alle agevolazioni potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 15 marzo 2019 e fino alle ore 12.00 del 14 maggio 2019.

Sono ammissibili alle agevolazioni, purché realizzate nei comuni rientranti nell’area di crisi industriale complessa di Gela, iniziative che prevedono la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione, con spese ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di euro.

I comuni che rientrano nell’area di crisi complessa di Gela sono:

Gela, Niscemi, Mazzarino, San Cono, Acate, Vittoria, Caltagirone, Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria, Butera, Riesi, Caltanissetta, Delia, Marianopoli, Montedoro, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina, Pietraperzia.