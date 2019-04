CALTANISSETTA – Domenica mattina, 14 Aprile 2019, ci sarà il terzo appuntamento delle “Passeggiate di Legambiente”, con la formula inedita “Walk, Watch & Clean” (cammina, osserva e pulisci). L’escursione sarà questa volta dedicata alla cura del nostro territorio e nel caso specifico del Parco Balate; area espropriata e quindi già di proprietà comunale da circa 10 anni.

La precedente passeggiata, realizzata a Febbraio u.s., per scoprire e conoscere “Le Ville storiche della Collina Sant’Elia”, ha riscontrato grande successo, con quasi 300 partecipanti. Anche questa volta, tempo permettendo, gli organizzatori si aspettano un segno di rinnovata sensibilità per le tematiche afferenti il rispetto e la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e culturale.

Il percorso di domenica 14 Aprile inizierà, con raduno a partire dalle ore 9:30 in via Salvo D’Acquisto (vicino il negozio “Migliore Sonepar”), alle ore 10:00 e terminerà alle ore 13. Durante la passeggiata i partecipanti osserveranno alcune emergenze ambientali e naturali della contrada Balate (piante tipiche della macchia mediterranea, orchidee, antica calcara di gesso, antiche cave di calcare e gesso, etc.), alcuni beni architettonici (spesso scavati nei gessi) ed etno-antropologici (Villa Barile e relativo eremo medievale, ruderi di un giardino-cimitero, resti di una reggia trazzera, etc.). Allo stesso tempo, durante il tragitto, i partecipanti, attrezzati di guanti e sacchettini, rimuoveranno i rifiuti trovati, perché lasciati sui luoghi per incuria e abbandono.

La passeggiata prevede la partecipazione e i contributi dell’Arch. Mario Cassetti, dell’Ing. Amedeo Falci e del Geol. Enrico Curcuruto.

L’escursione è di medio-bassa difficoltà. Si consiglia un abbigliamento comodo, scarponi da trekking o similari, impermeabili (tipo k-Way) e ombrello. Per maggiori informazioni si può comunque contattare il numero cell. 339359175.

La partecipazione prevede un contributo a persona di € 3.