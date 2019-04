CALTANISSETTA – Sono in corso di accertamento le cause che stamani, giovedì 11 aprile, poco dopo l’alba hanno determinato il ribaltamento di una Lancia Musa, che transitava sulla sp 5, nel tratto stradale contiguo all’ingresso del CIE di Pian del Lago. Il conducente, un nisseno di 24 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul luogo del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine.