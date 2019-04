CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un sessantenne, gravato da pregiudizi di polizia, per il reato d’indebito utilizzo di carte di credito. L’uomo, nel corso di un controllo eseguito in viale Trieste nel capoluogo nisseno, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di carte di credito delle quali non ha saputo giustificare la provenienza. Le carte di credito, tutte in corso di validità, sono state sequestrate per accertamenti.