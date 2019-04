L’Ufficio Genio Civile comunica che per le difficoltà legate al raggiungimento della sede, per le manifestazioni religiose inerenti alla Settimana Santa, l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta osserverà la chiusura mercoledì pomeriggio 17/04 anticipando il ricevimento del pubblico a lunedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18.00. Per le stesse ragioni il deposito in tempo reale delle pratiche sismiche, per l’intera settimana Santa si effettuerà solo lunedì 17 Aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00.